مصادر حكومية تنفي تعليق الدراسة: "الصحة العالمية" أوصت بإبقاء المدارس

نفت مصادر حكومية، ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصدار قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتباراً من 28 نوفمبر 2020 داخل المدارس والجامعات، مؤكّدة أنَّها ليست سوى "شائعات".

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّه لا يوجد أي نية لدى الحكومة لتعطيل الدراسة، أو تأجيل الامتحانات، أو استبدالها بـ"أبحاث" مثلما يتردد، مؤكّدة أنَّ منظمة الصحة العالمية أوصت بـ"إبقاء المدارس مفتوحة"، كما أطلعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعات سابقة.

وشددت المصادر، على أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لم يصدر حتى الآن أية قرارات رسمية بشأن "تعليق الدراسة"، وأنه لا نية لذلك، موضحة أنَّ هناك تزايد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولكن الأمور حتى الآن ما تزال "تحت السيطرة".

وأشار إلى أنَّ رئيس الوزراء، أكّد استمرار سريان السلطة التقديرية للمحافظين لاتخاذ أي قرار يتعلق بتعطيل الدراسة في حال توقع سقوط أمطار غزيرة، أو سيول خلال الفترة المقبلة على المحافظات التي يمكن أن تشهد هذه الموجة.