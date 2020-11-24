الثقافة: معرض الكتاب 2021 استثنائي.. ودورة 2022 في موعدها

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إنّ الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب "استثنائية"، مؤكدة أنّ معرض القاهرة 2022 سيكون في موعده في يناير وفبراير مع تحسن الظروف في العالم.

وأوضحت أنّ قرار تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، من شهر يناير 2021، إلى يونيو 2021، يأتي لحماية للجمهور وللمشاركين، بعد الدخول في الموجة الثانية لفيروس كورونا، والتي تتطلب الكثير من الإجراءات، إذ يعد المعرض أكبر حدث به تجمع جماهيري من شأنه أن يعرض المواطنين لمخاطر كورونا.

وأضافت عبدالدايم، لـ"الوطن": "نحن مع الدولة، وليس من المعقول في ظل الظروف الراهنة، واستعدادات الحكومة للموجة الثانية من كورنا، نتحدث عن إقامة معرض دولي للكتاب"، متابعة: "موعد معرض القاهرة في نهاية شهر يناير، وبداية فبراير يعتبر ذروة فصل الشتاء، نحن ضد فكرة الإلغاء، لكن بعد حصر جميع المعارض في العالم، وجدنا أنّ قليل منها جدا جدا ما تم تنظيمه، وما تم تنظيمه لم يحقق المرجو منها.

وبشأن إقامة معرض الشارقة في الظروف ذاتها، قالت الوزيرة إنّ معرض الشارقة يحضره عدد محدود من الزوار، بينما يتردد على معرض القاهرة الدولي للكتاب من 3 إلى 4 ملايين زائر في الدورة.

وأضافت: "نتابع ما يجري في العالم كله، ومعرض القاهرة معرض دولي بارز وضخم، وحضور ضيوف وكتاب وناشرين في هذه الظروف، وعمل الإجراءات المفترض أن تتم على الضيوف القادمين من الخارج من قبل وبعد، والإجراءات المفترض أن تتم هنا، صعبة، لذلك قررنا تأجيل معظم المعارض".

وشددت وزيرة الثقافة على أنّ هذه الدورة من المعرض استثنائية، كي لا يفوت معرض الكتاب هذا العام، وهو حدث مهم.

وعن موعد المعرض الجديد، قالت: "بعد الدراسة توصلنا إلى اختيار يوم 30 يونيو، كي يظل المعرض في السنة المالية الحالية ومن ميزانيتها، لنتمكن من إقامة الدورة 2022، في الموعد الأصلي للمعرض في يناير وفبراير، مع تحسن الظروف في العالم كله".

وأكدت عبدالدايم، إضافة 4 أيام زيادة للمعرض، موضحة أنّه على نطاق محلي، نستمر في تنظيم عدد من المعارض، بدأت بمعرض الإسكندرية ثم المنصورة، وحاليا معرض الأوبرا للكتاب، من أجل دعم الناشرين، حتى إقامة المعرض الدولي للكتاب في الموعد المحدد".

وقررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30/6/2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15/7/2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد.

وجرى التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة، حرصا من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان، وتبدأ اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا، عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لإقامة المعرض، مراعية ما يطرأ من مستجدات.