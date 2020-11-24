الغربية تعقم 38 ألف منشأة ضد كورونا

تمكنت محافظة الغربية من تعقيم وتطهير 38 ألفا و384 منشأة خلال الـ9 أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منذ تواجده في مارس الماضي وحتى الآن، مع ظهور الموجة الثانية.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، إن محافظة الغربية لن تتراخي أو تتهاون في تطبيق القانون على الجميع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في ظل الموجة الثانية للفيروس.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدا في الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك منذ بدء الجائحة في مارس الماضي، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع كل الجهات داخل المحافظة للتصدي لفيروس كورونا، "يوميا هناك جولات سواء منه شخصيا أو من كافة مؤسسات الدولة داخل المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في وسائل النقل والمواصلات، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين".

وأوضح "رحمي" أن أجهزة المحافظة مستمرة في اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ونجحت في تطهير وتعقيم 38 ألف منشأة خلال الفترة من 16 مارس الماضي حتى 20 نوفمبر الجاري، شملت تطهير وتعقيم المنشآت.

وأكد محافظ الغربية أن عملية التطهير والتعقيم مستمرة لجميع المنشآت وذلك حرصاً على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مناشداً أهالي الغربية بالالتزام بارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات حفاظاً على حياتهم في ظل بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا.