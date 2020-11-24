وكيل "صحة دمياط" يتابع جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات كورونا

زار الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى "كفر سعد المركزي، والصدر بدمياط"، للتأكيد على استعداد المستشفيات لاستقبال الزيادة المتوقعة في حالات الكورونا، ومدى جاهزيتها لذلك، وتوافر الأكسجين بها.

وأكد وكيل الوزارة تطبيق البرتوكول المحدث من وزارة الصحة للعلاج، ومتابعة تطوير شبكة الغازات بتلك المستشفيات، لزيادة عدد الأسرة المعدة لاستقبال المرضى.

ورافق "عبدالجواد" في هذه الجولة، مدير إدارة المستشفيات بالديوان، ويأتي ذلك استمرار لجولات الأول لبيان استعداد المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية، وخاصة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد، تركيب مولد أكسجين بمستشفى كفر سعد المركزي، المخصصة لعزل حالات كورونا، الذي ورد عن طريق إدارة الأشغال العسكرية، في عملية تطوير مستشفى طوارئ كفر سعد، ما يعد طفرة غير مسبوقة في مستشفيات الجمهورية.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بمراكز المحافظة، التى من المقرر عقدها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، المحافظ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإجمالي 25 قافلة طبية بقرى محافظة دمياط، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ومن المقرر أن تنظم المديرية قوافل طبية بدائرة مركز دمياط بقرى "غيط النصاري- الشيخ ضرغام - كفر حميدو - البصارطة - البستان - العنانية - أولاد حمام".

وفي دائرة كفر سعد، تنطلق القوافل بقرى "المحمدية - كفور الغاب - المرابعين - كفر المنازلة - كفر سعد البلد - العباسية - الوسطاني".

فيما تنطلق القوافل بقرى "تفتيش السرو- البراشية - العطوي - أبو جريدة - مدين - الرحامنة"، بمركز فارسكوركما تنطلق القوافل بقرى "دقهلة - الكاشف - السلام - حجازي حسانين - كفر تقي" دائرة مركز الزرقا، بينما تنفذ قافلة طبية بقرى "الركابية والكحيل"، بدائرة مركز كفر البطيخ.