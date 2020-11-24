"الأرصاد": سقوط أمطار على 17 محافظة من الأربعاء حتى الجمعة

أصدَرت هيئة الأرصاد، بيانًا توضح فيه عدم استقرار الأحوال الجوية في الفترة من غدا الأربعاء 25 نوفمبر حتى الجمعة الموافق 27 من الشهر ذاته، وجاءت أماكن سقوط الأمطار على النحو التالي:

خريطة سقوط الأمطار من الأربعاء حتى الجمعة

توقعات سقوط الأمطار الأربعاء

يتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة، رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية".

كما تتساقط أمطار خفيفة على شمال الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا"، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس الأربعاء 25 نوفمبر.

توقعات سقوط الأمطار الخميس

ويوم الخميس متوقع سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية"، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

فيما تشهد القاهرة الكبرى يومي الأربعاء والخميس أمطارًا متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

توقعات سقوط الأمطار الجمعة

أما يوم الجمعة توقع الخبراء إنّ يشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح)، على أن تكون الأمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري في محافظات (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).