توقعات الطقس 72 ساعة قادمة.. أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن توقعات خبراء الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في الفترة من غد الاثنين إلى الأربعاء، 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وجاءت توقعات الأرصاد، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بأن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليًلا على تلك المناطق، وتتكون على الساعات الأولي من الصباح الشبورة المائية.

أما مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فتشهد طقسا معتدلا نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا، وتكون الرياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد، كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتكون الرياح نشطة على خليج السويس.

أما يوم الأربعاء فتزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشمالية، وشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة يوم الاثنين 23 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 25 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.