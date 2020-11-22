"القابضة للمياه": كورنيش الإسكندرية لم يشهد أي اختناق رغم الطقس السيئ

قال الدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنَّ مصر دخلت في حزام الأمطار، إذ بدأ ينعكس عليها جزء كبير جدًا من التغيرات المناخية، بمناطق الساحل الشمالي والإسكندرية والمحافظات الساحلية، إذ تهطل عليها الأمطار بكميات غير مسبوقة، لافتًا إلى أنَّ كورنيش الإسكندرية لم يشهد أي اختناقات رغم الطقس السيئ.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "لدينا خطط لمواجهة هذه الكميات الكبيرة من الأمطار، ونتابع مع هيئة الأرصاد الجوية وتبلغنا بالتوقعات الجوية وأماكن سقوط الأمطار وكمياتها وتكون كلها تقديرية، ونبدأ في نشر معداتنا قبل نحو 24 ساعة من النوة".

وتابع: "كل شبكة موجودة في محافظة من المحافظات تكون قدرتها مختلفة عن الشبكات في المحافظات أو المدن الأخرى، فقدرة الشبكات في الإسكندرية تستوعب 1.8 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، وكمية الامطار التي سقطت على المحافظة في النوة الماضية اقتربت من 3 ملايين متر مكعب".

وواصل "رسلان": "كميات الأمطار التي سقطت هذه المرة كانت أكبر من الأسبوع الماضي واستمرت لفترات طويلة وهو ما يربك الحالة المرورية، فتزداد التجمعات المرورية في الشوارع، لكن كل المحاور الرئيسة والأنفاق بالإسكندرية عادت إلى العمل بعد ساعة من تجمعات المياه فيها، وفي هذا العام جرى حل مشكلات كثيرة ولم نشعر بها".

وأتمّ رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنَّ الكورنيش بالكامل لم يشهد أي اختناق ومعظم الأنفاق استمرت في العمل باستثناء نفق واحد "عكس ما حدث في الأعوام الماضية بسبب المشروعات التي مولتها الدولة مثل الشنايش والمعدات، وسنعمل على حل مشكلة محور مصطفى كامل".