"السعيد" بعد إدراجه ضمن أفضل علماء العالم: قيموني على مجمل أبحاثي

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، المدرج ضمن أفضل 2% من الباحثين والعلماء حول العالم، وفق قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية التى أصدرتها مؤخرًا، إنه تم اختياره على مجمل الأعمال البحثية منذ عام 2003 وحتى 2019، حيث نُشر له 31 بحثًا في مجلات دولية.

وأكد عميد "الاقتصاد والعلوم السياسية"، الذي جاء ضمن أفضل 55 عالمًا على مستوى جامعة القاهرة، أن التقييم تم على مجمل الأبحاث، حيث يكون التقييم من خلال باحثين بجامعة ستانفورد مع موقع سكوباس العالمى "scopus" للنشر الدولي، مشيرًا إلى أنهم بدأوا يرون أفضل 2% من الباحثين حول العالم من ناحية عدد الأبحاث المنشورة وعدد الاقتباسات الذين أخذهما الباحثين حول العالم من أعمالهم، لافتًا إلى أن هذه هى الطريقة التى تم التقييم بها.

"السعيد" يوضح دور جامعة القاهرة في تشجيع النشر الدولي

ولفت "السعيد"، إلى مواصلته الجانب البحثي بجانب عمادته للكلية والأعمال الإدارية، حيث أكد أن أبحاثه كانت في تخصص الإحصاء وتحديدًا الضبط الإحصائي للجودة: "ضبط الجودة، ومتابعة عمليات الإنتاج فى المصانع وجودة المنتجات، وأساليب ضبط الجودة بحيث يكون المنتج عالى الجودة"، مشيرًا إلى أنها الأساليب التي اتخذتها اليابان للنهوض من كبوتها، بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت اليابان وضعها متدهور وبدأت تطبق أساليب ضبط الإنتاج وتقدمت في الصناعة.

وأوضح، أن هناك أبحاث آخرى تم إجرائها مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبعض الباحثين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضعها فى مصر، وقدرتها على التحول من منشآت غير مسجلة ليست فى القطاع الرسمي وتحويلها لمنشآت رسمية، ودراسة إمكانية إدخال هذه المنشآت داخل منظومة الاقتصاد الرسمي حتى تستفيد وتُفيد.

وأشار عميد "الاقتصاد والعلوم السياسية"، إلى أن جامعة القاهرة لها دورا كبيرا في الفترة الأخيرة بتشجيع النشر الدولي، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولي إلى أضعاف منذ سنتين، إلى جانب تحفيز الباحثين على نشر أبحاثهم فى المجلات الدولية، مؤكدًا أن الجامعة منذ عدة أعوام متتالية يتزايد عدد أبحاثها الدولية المنشورة بنسبة لاتقل عن 30 أو 40 % من عام لآخر، بخلاف التحفيز من جامعة القاهرة للباحثين بصفة عامة.

من جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية.

وأضاف، أنه يتم تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها ماديًا ولوجستيًا.

يذكر أن جامعة ستانفورد الأمريكية، أصدرت مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2% من علماء العالم" الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات ‎ Scopusفي 22 تخصص علمي، و176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

واحتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.