13 أستاذا بجامعة طنطا ضمن قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم

هنأ الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أعضاء هيئة التدريس ممن شملهم تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، ضمن قائمة أفضل 2% لعلماء العالم عام 2020، مشيرا إلى أن التصنيف شمل 13 أستاذًا بجامعة طنطا الأمر الذي يؤكد تميزهم العلمي، بما يضمن لجامعة طنطا دعم قدرتها التنافسية بين الجامعات علي المستويين العربي والدولي، متمنياً لهم مزيد من التقدم لرفعة شأن الجامعة والوطن.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، أن الحدث يعكس سعى الجامعة الدائم لرفع كفاءة البحث العلمي وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، مشيراً الى دور السياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز ورفع وبناء قدرات الباحثين، حيث لا تدخر الجامعة جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم لباحثيها، لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً.

وضمت القائمة الدكتور عبد النبى قابيل، الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور أحمد السباعي، الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور الرفاعي قناوي، الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور مصطفى فهمى حسنين الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور السيد العجوز الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور صالح شلبى الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، الدكتور جمال المغربى الأستاذ بكلية الصيدلة، الدكتور مصطفى الشيخ الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور محمد عياد الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور ضياء الدين منصور الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتور عبد الفتاح ابو مهره الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد العيسوى الأستاذ المساعد بكلية العلوم.