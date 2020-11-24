الحكومة تنفي تعليق الدراسة ومنع التجمعات ومنح إجازات للموظفين: قرارات مزيفة

نفى مجلس الوزراء، منشورًا تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، منسوباً لمجلس الوزراء يزعم تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأكّد مجلس الوزراء، في بيان صادر اليوم، أنَّ المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائياً لمجلس الوزراء، وأنَّه لم يتمّ إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنَّ كل الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأنَّ الدراسة مستمرة بالمدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير، وأنَّ العمل في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفاً.

وأشار مجلس الوزراء، في بيانه، إلى رصد ومتابعة الجهات المعنية مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.

وأهاب مجلس الوزراء، بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منعاً لإثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.