نقل 1300 أسرة من عشوائيات روض الفرج لمساكن المحروسة

قال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنّه جار نقل سكان عزبة الصفيح الواقعة في نطاق حي روض الفرج، إلى إسكان المحروسة في السلام، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة آدمية للمواطنين.

وأضاف فوزي، لـ"الوطن"، أنّه خلال الأسبوع المقبل سيتم نقل نحو 1300 أسرة من عزبة الصفيح، وتسليمهم وحدات في مشروع إسكان المحروسة بالسلام، موضحا أنّه جار إزالة 350 عقارا بالمنطقة على مساحة 7.5 فدان، حفاظا على أرواح المواطنين وتوفير حياة ومسكن آدمي للأسر، وفق توجيهات الدولة، وتستهدف تغيير حياة المواطنين للأفضل بعد نقلهم لمساكن حضارية بمشروع المحروسة 1 بحي السلام ثان.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أنّ جميع الوحدات السكنية الجديدة بالمحروسة مؤثثة ومزودة بالخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين، من وحدات صحية ومدارس ومركز شباب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت إلى أنّه سيتم تطوير منطقة عزبة الصفيح بعد إخلائها وجعلها منطقة خدمات لخدمة المواطنين، موضحا أنّه وفق توجيهات محافظ القاهرة، يتم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة.

من ناحية أخرى، جار بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية وحي منشأة ناصر، إزالة عدد من العشش العشوائية بمنطقة الدويقة ونقل 130 أسرة إلى مساكن مجهزة بالكامل بحي الأسمرات، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة القضاء على العشوائيات بنهاية العام الحالي، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

من جانبها، أعلنت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، تقديم خدمة مجانية للمواطنين، وهي نقل مخلفات الهدم والتشطيب لحمام أو مطبخ أو مخلفات ردش بسيطة، من أي موقع داخل القاهرة، وعلى المواطنين الاتصال بالأرقام التالية لرفع المخلفات من الوحدات إلى المقالب العمومية، وهي 29223410، أو 26843759 للاستفادة من الخدمة.

وأكدت هيئة النظافة، أنّ الخدمة تعمل على نظافة الشوارع، ومنع إلقاء أي مخلفات قمامة، أو تراكمات هدم بالشوارع، ومنع التخلص من أي مخلفات بشكل عشوائي، مطالبة المواطنين بالاتصال بالأرقام الموضحة لإبلاغ رسالته، وفي حينها تتحرك الهيئة لإزالة التراكمات أو المخلفات محل البلاغ.