القاهرة: تسكين 120 محلا من أصل 400 في سوق الجمعة الجديد

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تسكين 120 محلا تختلف نشاطاتهم بين سيراميك وألوميتال وخردة وأثاث داخل أكبر سوق جمعة في القاهرة "سوق التونسي الجديد"، بعد نقلهم من السوق القديم الشهير بـ"سوق الجمعة".

وأضافت نائب المحافظ خلال تفقد موقع السوق الجديد، أنّ السوق الجديد حضاري ومتميز بحي البساتين، وجار تسكين الباعة في المحلات المخصصة لهم، والتأكد من تشغيل المرافق.

وأوضحت أنّها هنأت الباعة والمواطنين باستلامهم المحلات الجديدة، ما يؤكد أنّ الدولة أوفت بوعودها التي قطعتها على نفسها، بتوفير مكان أفضل وآمن وعلى مسافة قريبة جدا من السوق القديم لضمان وصول "الزبائن" للسوق.

وتابعت أنّ السوق الجديد مزود بكل الخدمات وسيكون بديلا لـ5 أسواق عشوائية كانت مقامة أسفل كوبري التونسي، إذ يبعد السوق الجديد عن مكان القديم بنحو كيلو متر، والمنطقة التي أنشئ السوق عليها كانت عبارة عن محطة مناولة لتجميع المخلفات، وجرى تطويرها، والسوق الجديد مقام على مساحة 30 ألف متر مربع، وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2.

وزادت أنّ السوق الجديد يتكون من 5 مبانٍ تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، ويضم 400 محل تتراوح مساحتها بين 35 مترا إلى 50 مترا مخصصة لأنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، والألوميتال.

وقالت إنّ سوق التونسي الجديد أنشئ بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات لكل أعمال المشروع، من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.

وأوضحت أنّ السوق الجديد حضاري ومزود بالخدمات كافة، من دورات مياه وكافيتريات لخدمة الباعة والمترددين عليه، فضلا عن إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء للحريق كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، علاوة على وجود كاميرات مراقبة وتوصيلها بنقطة الشرطة الموجودة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.

شارك في جولة نائب المحافظ بالسوق الجديد، المهندس مصطفى زهران، مدير عام مشروعات المنطقة الجنوبية، والمهندس عادل عبدالظاهر، رئيس حي المعادي، واللواء عارف عبدالعزيز، رئيس حي الخليفة، واللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، واللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، والعميد ماجد فوزي، مسؤول متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية، والعميد خالد درويش، من مشروعات المنطقة، وإسلام عادل، مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية، وجمال حسين مدير متابعة ميدانية بالمنطقة.