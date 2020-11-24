محافظ بني سويف: انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب

أكد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك على هامش متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول، وذلك في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أي طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وفتحت اللجان الانتخابية في محافظة بني سويف، والبالغ عددها 692 لجنة انتخابية داخل 481 مقرا انتخابيا، أبوابها أمام الناخبين في 4 دوائر انتخابية، في التاسعة صباحا، عقب وصول القضاة إلى لجانهم وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة.

وشددت قوات الشرطة المتواجدة في محيط اللجان الانتخابية على إجراءات التباعد الاجتماعي في دخول الناخبين، مع إلزامهم بارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس 16 مرشحا على المقاعد الفردية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في 4 دوائر، على 8 مقاعد جرى تخصيصها للمحافظة بالنظام الفردي.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليونا و883 ألفا و354 ناخباً وناخبة ممن لهم حق التصويت في 481 مركزا، بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.