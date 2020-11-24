صور.. مسيرات بـ"التريلات" شعار مرشحي دائرة كفر سعد الـ4 بدمياط

باتت "التريلات" شعار المرشحين في مسيراتهم بشوارع الدائرة الثانية بمحافظة دمياط، التي تضم مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا ومدينة السرو؛ إذ يخوض 4 مرشحين المنافسة، هم النائب الدكتور أبو المعاطي مصطفى، الذي يتنافس على المقعد الثاني مع رجل الأعمال ونقيب الفلاحين حسن عبدالوهاب، فيما تسود منافسة شرسة بين الطبيبين محمود نجيب مشعل، ابن قرية ميت الخولي عبدالله، ومحمد الجيوشي، ابن مدينة الروضة دائرة مركز فارسكور.

وأعلن عدد من كبار عائلات مدينة فارسكور، دعمهم لابن الروضة في مسيرته الانتخابية، جنبا إلى جنب مع محمود مشعل، ابن ميت الخولي عبدالله.

ونفذ "مشعل" جولة انتخابية بقرى "تفتيش السرو، والوسطاني، وكفر سعد، وكفور الغاب"، زار خلالها محلات "الأدوات المنزلية، والبقالة، والأحذية"، والمقاهي، ونظم مؤيدوه مسيرات بعربات التريلا والتكاتك والدراجات البخارية، كما رفعوا صوره وعلقت بنراته في مختلف شوارع الدائرة.

كما أجرى الدكتور محمد علي الجيوشي، جولة انتخابية جاب خلالها مدن وقرى كفر سعد من التفتيش حتى كفور الغاب، مرورا بالقرى والمدن التابعة للمركز، ومدن وقرى الزرقا وفارسكور من الحورانى حتى شرمساح، ومن تفتيش السرو حتى النجارين والضهرة، واستمع إلى مشكلات المواطنين على المقاهي.

وأعلن محي الهنداوي، المرشح الخاسر في الجولة الأولى، دعمه لمحمد الجيوشي في جولة الإعادة؛ إذ استقبله خلال جولته الانتخابية بقرى كفر شحاته والبدراوي وكفر سعد.

ونفذ النائب أبوالمعاطي مصطفى جولة انتخابية، كانت قبلته فيها المقاهي وصالونات الحلاقة ومحلات "البقالة، والأحذية، وبيع الفاكهة، والترزي، والفول والفلافل، وبيع الستائر، والمحمول، والعطارة"، بقرى "سيف الدين، ودقهلة، والسرو، وكفر المياسرة، والكاشف الجديد، والقزازين، وعتابة، وحجازي، والصعايدة، وميت الخولى عبد الله" دائرة مركز الزرقا، كما جابت سيارات التريلا مسيراته الانتخابية دعما له.

وعقد حسن عبدالوهاب، نقيب الفلاحين ورجل الأعمال، جولات انتخابية بقرى "المحمدية، وكفر العرب، وفارسكور، وسيف الدين"؛ إذ التقى بالمواطنين على المقاهي للحديث عن برنامجه الانتخابي والاستماع لمشكلاتهم، والتقى بأهالي العرب الذين استقبلوه بالأحضان.