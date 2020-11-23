حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث دشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس، حملة لإزالة مبنى مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية بالخياطة وجرى إزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما أزالت الوحدة المحلية بالسنانية حالة تعدٍ علي أرض زراعية في المهد على مساحة 300م2 بحضور عبد الخالق فرج، نائب رئيس المدينة لشئون القرى وعادل جلال، رئيس الوحدة المحلية بالسنانية والقسم الفني بالوحدة ومسئول الزراعة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المحاسب متولي حسن محمد حملة، لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بمدينة كفر البطيخ، أسفرت عن إزالة مكمورة فحم على مساحة 150 مترا تحت إشراف ياقوت أحمد نائب مركز كفر البطيخ يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وفي وقت سابق، ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أصحاب مكامير الفحم الواقعة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، بتقنين أوضاعهم عبر استخدام النماذج المطورة المعتمدة والواردة أسمائهم بالحصر قبل عام 2016، ولم يتقدموا بطلبات تطوير للجنة المشكلة.

وطالبت بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ لكتابة تعهد بتطوير مكامير الفحم الخاصة بهم، وتركيب النماذج المطورة قبل تاريخ 31-12-2020، منوهة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالتقنين خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع تنفيذ الإزالة حيال المكامير المخالفة.