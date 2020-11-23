"وكيل تعليم دمياط" يشهد انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية

شهد عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية بقاعة المدرسة الإعدادية بنين بدمياط، بحضور "يحيى توما" مدير عام الخدمات التربوية وعلاء ناشد، موجه عام التربية الاجتماعية، ورابحة السيد، مسئولة الاتحادات الطلابية بالمديرية، وهالة مردان مسئولة التربية الإجتماعية ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته بلقاء الطلاب، مشيدا بالدور الإيجابى لمجلس اتحاد العام الماضى مقدما لهم الشكر والتقدير على ما قاموا به أنشطة وبرامج ومسابقات، وضعت محافظة دمياط ضمن المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وقدم "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير لعادل الغباشي مدير مدرسة الإعدادية بنين على جهوده وحسن استقبال الطلاب، وللإخصائيين الاجتماعيين وموجهي التربية الاجتماعية، على جهودهم الملموسة مع الطلاب، وأعلن "وكيل الوزارة" عن نتائج الانتخابات والتى أسفرت عن فوز الطلاب، وهنأ الطلاب الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق، مطالبا بالترابط والتماسك وحسن التصرف فيما بينهم للتغلب على المشكلات والعمل ضمن فريق واحد حتى يعود بالإيجاب على تعليم دمياط.