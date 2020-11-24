"الزراعة" تتوقع انخفاض سعر الطماطم إلى 5 جنيهات بعد أسبوع

قال الدكتور علاء البحراوي، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن اسعار الطماطم ستعاود الى معدلاتها الطبيعية بعد أسبوع من اليوم لتصبح بخمس جنيهات، ولن تزيد عن 7 جنيهات حسب المنطقة والمحافظة.

وأضاف البحراوي لـ "الوطن"، أن الأسعار سجلت انخفاضاً اليوم الثلاثاء في بعض الأسواق القروية في محافظة الغربية ليصل سعرها إلى 8 جنيهات فقط في أسواق مدينة طنطا، موضحاً أن العروة الخريفية المبكرة بدأت في الإنتاج في محافظات البحيرة والإسكندرية والشرقية الجيزة وقنا.

ولفت إلى أن المساحة المنزرعة حالياً بالعروة الجديدة تبلغ 60 ألف فدان، من بين 450 ألف فدان تمثل المساحة الكلية للطماطم في مصر خلال العام.

وأضاف أنه يوجد لجان تقدم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، وغرف عمليات لتلقي شكاواهم، حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم، فضلًا عن متابعة جميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلي بالغيطان للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلية.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، أرجع ذلك إلى انتهاء العروة الصيفي ووجود فجوة بين انتهاء العروة الصيفية وبدء العروة الخريفية، مما تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وتنتج مصر ما يقرب من 7 ملايين و943 ألف طن من الطماطم سنوياً، وذلك وفقاً منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بينما تأتي الصين في المركز الأول لإنتاج الطماطم بإجمالي إنتاج 56 مليونا و423 ألف طن طماطم سنويًا، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 18 مليونا و399 ألف طن طماطم سنويًا، تليها في المركز الثالث الولايات المتحدة الامريكية بإجمالي كمية بلغت 13 مليونا طن سنوياً، ثم تركيا في المركز الرابع بإجمالي كمية بلغت 12 مليوناً و600 ألف طن طماطم.