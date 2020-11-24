متلازمة ما بعد التعافي من كورونا: 5 أعراض تلازم المصاب لأسابيع أو أشهر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إنَّ هناك فرق بين البروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا الذي أصدَرته وزارة الصحة منذ أيام والبروتكول العلاجي القديم.

وتابعت ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ البروتكول العلاجي النسخة الرابعة يتتضمن مضادات فيروسات ومتلازمة ما بعد كورونا، وعقار "الريمدسفير" لعلاج الحالات الشديدة في المسشتفيات.

وتابعت: "هناك أدوية أخرى تمّ إضافتها للبروتكول العلاجي الجديد لفيروس كورونا تعالج ما يحدثه الفيروس في الجهاز الهضمي، بعدما ثبت مهاجة الفيروس له"، موضحة أنَّ متلازمة ما بعد كورونا تتلخص في معاناة متعافي فيروس كورونا من بعض الأعراض التي تستمر الى أسابيع أو أشهر بعد التعافي.

وأشارت إلى أنَّ الأعراض تتلخص في حدوث 5 أمور وهي: "أرق، وضيق في التنفس، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والحمى، و الإسهال"، مبينة أنَّ هذه الأعراض يعاني منها أصحاب الفئة العمرية من 20 لـ50 عامًا.

وواصلت ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "ينبغى العمل على رفع الحالة المناعية للجسم بصفة مستمرة من خلال التركيز على الفيتامنيات والأغذية الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101 ألف و981 حالة حتى اليوم.

وقالت إنَّه تمّ تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وأكّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنَّ جائحة فيروس كورونا المستجد كانت لها بالغ الأثر في خلق أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التحديات الصحية والتي قد تظهر في المستقبل.