نجاتي: جولات لنواب تنسيقية شباب الأحزاب للتعرف على مشكلات المحافظات

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية ستعمل خلال الفترة القادمة على متابعة المشكلات التي تواجه بعض المحافظات على أرض الواقع ودراستها، وإعداد تقرير حولها.

وقال نجاتي لـ"الوطن"، أن الهدف من هذه الجولات التي ستجول كل شبر فى أرض مصر، هو مساعدة الدولة في الوصول إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ولاسيما في ظل تكليفات القيادة السياسية بتحقيق مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قاموا بجولات على الأرض من خلال زيارة بعض القرى التي تعاني من المشكلات في النوبة، ويأتى على رأسها قرية غرب سهيل والتي تعاني من عدة مشكلات أبرزها الصرف الصحي.

وأوضح أن أعضاء البرلمان عن التنسيقية حرصوا إلى الاستماع للمشايخ والشباب والسيدات من أهالى النوبه للتعرف على مشاكلهم، حيث طالبوا بالاهتمام بملف الصرف الصحي وإقامة وحدة صحية بالقرى النوبية.

وتابع أن هذه المطالب سيتم دراستها تمهيدا لإعداد تقرير حولها سيناقش في اجتماعات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويبلغ أجمالي عدد نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نحو 12 نائبا.