"شباب الأحزاب والسياسين" تؤكد دعمها لموقف مصر تجاه أشقائها العرب

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها المطلق، لقرار مجلس النواب الصادر خلال جلسة اليوم، بدعم تحركات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي المصري، ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومي المصري والليبي، جراء تحركات الدول التي ترعى وتدعم المليشيات الإرهابية وتهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وثمنت التنسيقية تحركات القيادة السياسية الحكيمة في هذا الصدد، مؤكدة دعم موقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب، لاسيّما بعد تفويض ممثلي القبائل الليبية والجيش الوطنى الليبي، وطلب مجلس النواب الليبي -الجهة الشرعية الممثلة للشعب الليبي- للقوات المسلحة المصرية في حفظ الأمن القومي الليبي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

ووافق مجلس النواب بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال المجلس في بيان له، إنه عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، الأعضاء للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الاثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.