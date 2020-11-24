افتتاح أول فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة الـ1.5 مليون فدان بالمُغرة

أجرى اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى أراضي الريف المصري الجديد بمنطقة المغرة، يرافقه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

وافتتح اللواء عمرو عبدالوهاب، المقر المؤقت للبنك الزراعي المصري بالمنطقة الخدمية الأولى بالمغرة، المقرر أن يقدم من خلاله البنك خدماته لعملائه من المنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، حتى ينتهي البنك من تأسيس مقره الدائم في المغرة.

وأكد اللواء عمرو عبدالوهاب، أنّ افتتاح مقر البنك في المنطقة الخدمية بالمغرة، يأتي ضمن توجه الشركة لتطبيق فلسفة اللامركزية في تقديم خدماتها للمنتفعين بأراضي المشروع، إذ تتجه الشركة لتوفير الخدمات الرئيسية للمنتفعين الجادين في مناطق وجودهم، وقرب مشروعاتهم ومنطقة عملهم، تيسيرا عليهم دون اضطرارهم للتوجه إلى العاصمة أو للمقار الرئيسية بمحافظات أخرى، للحصول على الخدمات.

وأوضح أنّه لذلك كانت البداية بإقامة مقار إدارية لشركة تنمية الريف المصري الجديد بمختلف الأراضي والمناطق التابعة للمشروع، فضلا عن إقامة مناطق خدمية تستهدف تقديم الخدمات الأساسية للمنتفعين الموجودين على الأرض، ولتدعم الشركة ذلك التوجه بتوفير مقرٍ لشركة إنارة للطاقة بالمنطقتين الخدميتين في المغرة وغرب غرب المنيا، لتسهيل مهمة المنتفعين في الاستفادة من التعاقد الموقع بين "الريف المصري الجديد" و"إنارة" نحو توفير الكهرباء للراغبين من المنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان في مشروعاتهم التنموية، وفق تعاقد مباشر بين المنتفعين الراغبين وشركة الطاقة.

وتابع أنّ اليوم سيتم البدء بإيجاد سُبُل الإقراض والتمويل لمشروعات صغار المزارعين والشباب بموجب البروتوكول الموقع بين شركة تنمية الريف المصري الجديد والبنك الزراعي المصري.

وثمَّن اللواء عمرو عبدالوهاب، جهود علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في السعي لتقديم خدمات البنك التمويلية لعملاء "الريف المصري الجديد"، والمشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان، نحو التكامل بين الشركة والبنك لتقديم المزيد من التيسيرات وسبل الدعم والمساعدة لمنتفعي المشروع، لإنجاح مشروعاتهم ضمن مستهدفات المشروع في تحقيق شتى صور التنمية المستدامة المؤسّسة على الزراعة، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، يمكِّن المنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد ومشروع الـ1.5 مليون فدان، من الحصول على حزمة من الخدمات التمويلية وفرص الحصول على القروض من البنك.

ويشمل البروتوكول دراسة إنشاء فرع جديد للبنك بمناطق المشروع، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين، ويقدم البنك بموجبه أنواع التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من آلات ومعدات وميكنة زراعية، ومحطات طاقة شمسية، وتمويل حفر الآبار، وطلمبات الرى، وشبكات رى عميقة وسطحية، ونظم الرى الحديثة، عدا تمويل شراء الأراضي، وما عليها من عقارات بالتخصيص.

كما يشمل البرتوكول تمويل زراعة أشجار معمرة وأشجار فاكهة وخضر ونباتات عطرية وطبية، وتمويل وشراء رؤوس قطعان ماشية وأبقار محلية ومستوردة، وقطعان دواجن، وإنشاء مناحل، وإنشاء المزارع السمكية، وتمويل الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة.