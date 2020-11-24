مشروع أهل مصر.. دمج ثقافي بين أطفال القاهرة وجنوب سيناء

شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات حفل ختام الأسبوع الخامس عشر من مشروع أهل مصر للأطفال "الدمج الثقافي" لأطفال محافظتي جنوب سيناء والقاهرة، بمسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي بحضور مدير عام ثقافة الطفل.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى إعداد وإخراج جمال عثمان تضمن الورش الفنية والزيارات الميدانية وانطباعات الأطفال خلال الأسبوع، كما أقيم عرض على مسرح القصر نتاج ورشة المسرح بعنوان "أسد فى قفص" إخراج عمرو حمزة، القصة مأخوذة من كتاب كليلة ودمنة والعرض يسلط الضوء على قضية الرفق بالحيوان وعدم الإضرار به وإيذائه بدنيا، أعقب ذلك عرض نتاج ورشة المسرح الأسود بعنوان "نمانيمو" للفنان مصطفى اسماعيل وخالد خريبي، العرض تناول أهمية التعاون وروح فريق العمل بين الأفراد لنجاح أى مجتمع مؤكدا أخطاء الصوت الواحد وإيجابيات العمل التعاونى.

اختتمت الفعاليات بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي نفذت مع الأطفال طوال فعاليات الأسبوع والتي تنوعت بين جداريات، مطويات لوحات بالفلوماستر، أركت، حفر على الاكريليك، وجوه تجريدية مستوحاة من أعمال بيكاسو، حقائب مطبوعة، وحدات إضاءة من الخرز، حلى، مشغولات من الجلد، بالإضافة لكتب ثقافية سجلت معلومات عن مناسبات ذلك الشهر بعنوان "ميثاق الطفل، اليوم العالمى للتلفزيون، أرضنا الخضراء ".

يذكر أن مشروع أهل مصر لأطفال محافظتي جنوب سيناء والقاهرة في أسبوعه الخامس عشر، انطلق بزيارة أهرام الجيزة التي تحرص الهيئة دومًا أن تنطلق فعالياته منها ليشاهد أطفال المناطق الحدودية عراقة أجدادهم وعظمة ما صنعوه ليحكي الأطفال لأقرانهم عن واحدة من عجائب الدنيا السبع وأكبر رموز الحضارة والصرح المصري الشامخ أمام متغيرات الزمن.

ونفذ في الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر، باستضافة 75 طفلا فى المرحلة العمرية من ١٢ وحتى ١٥ سنة؛ بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء والعدالة الثقافية، وإحداث حراك وتبادل معرفي وثقافي بين أبناء مصر في المحافظات الحدودية وأبناء مصر في العاصمة.