القابضة للمياه: نعمل على تقوية شبكات الصرف الصحي قدر الإمكان

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن شركة المياه والشرب الصحي تتعاون بشكل دائم مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة ومتابعة تبؤات الأحوال الجوية، وبناء عليه يكون لدينا خطط لهذه الطواريء من خلال نشر معداتنا في الأماكن المتوقع حدوث تجمعات للمياه نتيجة سقوط الأمطار فيها، "بناء على هذه التنبؤات بنزل المعدات بتاعتنا وبنبدأ نقلل من كميات المياه ونخفض من ضغوط المياه في الشبكة عندنا بحيث أننا نفضي شبكة الصرف الصحي بقدر الإمكان".

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن شبكة المياه الخاصة بنا مصممة على تصرفات كمية معينة من مياه الأمطار تستطيع أن تستوعبها وفي هذه الحالة لا يكون هناك مشكلة، مشيرا إلى أن شبكة الصرف الصحي تعمل طوال السنة في الإسكندرية بشكل جيد ولا يوجد أي طفوحات موجودة فيها، ولكن عندما تتساقط الأمطار تعتبر هذه المياه زائدة عن مياه الصرف الصحي، وذلك نتيجة لزيادة عدد السكان، المناطق العشوائية، المباني المخالفة كل هذا حمل الشبكة كميات من المياه كبيرة وأصبحت الشبكة ممتلئة بالصرف الصحي ولا يوجد فيها ما يتسع لمياه الأمطار أكثر من ذلك.

وتابع أن تغير شبكات الصرف الصحي أمر مكلف جدا ويتطلب مبالغ رهيبة ووقت، ولكن نواجه هذه المشكلة ببعض الحلول مثل العمل على تقوية الشبكات على قدر الإمكان.

"القابضة للمياه": استعدادات مكثفة لأمطار الإسكندرية هذا العام

قال المهندس ممدوح رسلان، في وقت سابق، إنه منذ عام 2015، والذي شهد سقوط الأمطار بغزارة تم إيجاد خطط لمواجهة السقوط المتزايد للأمطار.

وأضاف "رسلان"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ركز اليوم أثناء اجتماع الحكومة على ضرورة التعامل مع الأمطار بشكل أكثر توافقا خاصة في المناطق العشوائية نتيجة عدم وجود صرف صحي، وسيتم تنفيذ الحلول المقترحة، ومنها زيادة قدرة الترمبات وإنشاء خطوط صرف صحي جديد، لأن انتشار أبراج سكنية مخالفة يحمل كثيرا على شبكات الصرف الصحي ويؤدي إلى انفجارها.

وأوضح أن الهيئة ستزيد بلاعات المطر والمعدات الموجودة في الأسطول الخاص بالشركة من خلال إضافة سيارات حديثة متطورة تعمل على كسح المياه ويوجد للهيئة 25 شركة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية سيكون بها نوة خلال يومين، وتم الاستعانة بـ 22 سيارة من محافظات أخرى لا تشهد سقوط أمطار.

وطالب "رسلان"، المواطنين بعدم النزول في الشارع إذا فرض المحافظ إجازة إلا للضرورة من أجل مساعدة رجال الصحف الصحي لكسح المياه في أقصر وقت، مشددا على أن الشركة تقوم بالمسح من خلال السيارات وهذا يحتاج مساحات واسعة على الطرق.

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية بها عزب وبعض الأراضي المخفضة التي تتجمع فيها المياه ولكن الهيئة طلبت زيادة أعداد السيارات لتستطيع دخول عدد من الشوارع لإنقاذ البيوت التي تكون المياه فيها منخفضة عن مستوى الشارع وتتجمع أمامها المياه وتعيق حركة المواطنين.