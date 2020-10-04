القابضة لمياه الشرب: 15 مليون مشترك ونشجع على العدادات مسبوقة الدفع

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك 15 مليون مشترك في خدمات المياه على مستوى الجمهورية، والدولة تشجع المواطنين للتقديم على العدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تم تركيب أكثر من 420 ألف عداد بمحافظات مصر المختلفة، كما يتم التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع: "بنحاول نزود دلوقتي أماكن شحن الكروت"، موضحا أنه وبالاتفاق مع شركات الدفع سيتم إجراء تعاقدات مع تلك الشركات لتسهيل عملية الشحن على العملاء، وهو ما تم في شركة "فوري" بمحافظتي الشرقية والإسكندرية.

وأكد، أنه سيتسني للمواطنين عبر أحد البرامج التي ستكون مثبتة على هاتفه المحمول على تجديد الاشتراك والشحن عبر حافظة المالية الإلكترونية، مشيرًَا إلى أن مجلس الوزراء هو من يحدد قيمة تعريفة متر المياه، وتختلف حسب شريحة الاستهلاك الخاصة بالمشتركين.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: "خطتنا 3 ملايين عداد في 4 سنوات، وعملنا مراكز الصيانة لاستقبال أي شكاوي من تلك العدادات ويتم صيانتها بشكل سريع، كما يتم استبدال العدادات التي بها عطل بالعدادات الجديدة، ويتم حاليا التفاوض مع بعض البنوك التجارية لتوفير أقساط للعدادات مسبوقة الدفع".