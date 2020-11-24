66 مليون جنيه لرصف 36 طريقا في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، البدء في أعمال تنفيذ رصف طريق سكة تلة بحي غرب المدينة، والمدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، وذلك ضمن 36 طريقا جرى إدراجها في الرصف بإجمالي تكلفة 66 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، ورافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

قال المحافظ، إنه يتم تنفيذ أعمال تمهيد طريق سكة تلة، للبدء في أعمال الرصف، منوها بأنه يجري العمل في بعض الشوارع المستهدفة كشارع عدنان المالكي وشارع الحمام وعدد من الشوارع داخل المدينة، وبالتزامن مع تنفيذ أعمال الرصف بعدد من الطرق الموجودة بمركز المنيا.

وأشار إلى أن أعمال الرصف شملت قرى ماقوسه، طهنشا، صفط الشرقية، بني أحمد الشرقية، بني أحمد الغربية، طوخ الخيل، عزبة مهني، دمشير.

من جانبه اوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ، انه يتم تنفيذ اعمال الرصف للطرق الرئيسية والفرعية داخل القري والمدينة، طبقاً للإمكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق وخاصة الطرق الترابية، حتى يتم الوصول إلى كل الطرق المستهدفة، وبذلك بهدف رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش الجولة، تفقد "القاضي" مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز بحي غرب المدينة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما وجه المحافظ، رئيس المدينة، بإلغاء نقطة تجمع القمامة بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عقب انتهاء أعمال الرصف.