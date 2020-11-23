56 نائبا في منافسة ساخنة للاحتفاظ بمقاعدهم بمجلس النواب.. ومعركة المنيا الأشرس

يخوض 56 نائباً حالياً فى مجلس النواب صراعاً شرساً للحفاظ على مقاعدهم داخل البرلمان خلال انتخابات جولة الإعادة التى تجرى فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى بدأت اليوم، ويتنافس فيها 220 مرشحاً على 110 مقاعد.

الوجوه الجديدة تسيطر على المشهد في "الإعادة" بدوائر محافظات الجيزة والبحر الأحمر والأقصر والوادى الجديد

وغاب النواب عن الإعادة فى محافظة البحر الأحمر التى تم حسم جميع مقاعدها من الجولة الأولى، وفى محافظة الجيزة التى تجرى الإعادة فيها بدائرة واحدة هى البدرشين على مقعدين، كما غاب النواب عن المنافسة ولم يصلوا للإعادة فى محافظتى الوادى الجديد والأقصر.

ويخوض النواب معركة شرسة، خاصة أن بعضهم يخوض الانتخابات بصفة مستقل ضد تحالف أحزاب أو ضد مرشحى مستقبل وطن، وستكشف الساعات المقبلة حتى إعلان نتيجة الإعادة من يحتفظ بمقعده من نواب المرحلة الأولى ومن يلحق بالخاسرين، وهناك بعض النواب يخوضون منافسة أمام بعضهم فى عدد من دوائر الإعادة.

وينافس فى الانتخابات بجولة الإعادة فى محافظة بنى سويف، التى تعد من أسخن محافظات الصراع، عدد من أبرز النواب، هم الدكتور عبدالرحمن برعى، النائب الحالى بدائرة مركز وبندر بنى سويف، مرشح حزب حماة الوطن بنفس الدائرة، وعبدالحكيم مسعود، النائب الحالى مرشح حزب النور، والنائب عصام خلاف، مرشح حزب مستقبل عن دائرة ناصر والواسطى، والنائب حسام العمدة، مرشح حزب مستقبل وطن، النائب الحالى عن دائرة ببا.

وفى الفيوم، يخوض جولة الإعادة 6 نواب بعد استبعاد النائب منجود الهوارى، والنواب الذين يخوضون الإعادة للحفاظ على مقاعدهم هم: ياسر سلومة وكامل فيصل وكمال أبوجليل ومحسن أبوسمنة وأحمد مصطفى عبدالواحد والنائب علاء العمدة.

وفى الإسكندرية، يخوض عدد كبير من النواب الحاليين جولة الإعادة باختلاف صفاتهم الحزبية وتوجهاتهم، هم: هيثم الحريرى ومى محمود وإلهام المنشاوى وعمر الغنيمى وعمرو كمال، وأحمد الشريف وأحمد خليل «مرشحا حزب النور»، وسمير البطيخى وأبوالعباس تركى وعبدالفتاح محمد يحيى وعفيفى كامل.

ويتخذ الصراع شكلاً مختلفاً فى سوهاج، فالمنافسة بين النواب والمرشحين تأخذ أشكالاً عديدة مع اختلاف الصفة بين حزبيين ومستقلين، حيث يخوض المنافسة محمود أبوالخير وجابر الطويقى وياسر نصر جلال وزكريا حسان ومصطفى سالم وصلاح شوقى عقيل ومصطفى حسين أبودومة.

وفى محافظة مطروح لم ينجح فى الوصول للإعادة حفاظاً على مقعده إلا نائب واحد بعد خروج كل النوب، حيث يخوض النائب رزق جالى نصرالله الإعادة فى صراع أخير للحفاظ على المقعد فى دائرة الحمام.

وفى محافظة أسيوط، يخوض 5 نواب جولة الإعادة، هم: محمد حمدى الدسوقى والبدرى ضيف وتادرس قلدس ويونس الجاحر وإبراهيم نظير، أما فى محافظة المنيا التى تعد من أكبر المحافظات التى يخوض فيها نواب صراع الاحتفاظ بمقاعدهم، خاصة بعد خروج أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة والنائب الحالى والرئيس السابق للجنة الاقتصادية عمرو غلاب.

وتشهد دوائر محافظة البحيرة منافسة بين محمود عادل سعد جاد الله شعلان وعاصم مرشد بدائرة كوم حمادة، والنائب عماد فؤاد محروس «كفر الدوار»، والنائب عاصم الفقى بدائرة دمنهور، وخالد عبدالمولى أبوالخطيب بدائرة أبوالمطامير، ومحمد عمارة فى دائرة الدلنجات، إضافة إلى النائب أحمد العرجاوى فى أبوحمص، والنائبة الوحيدة التى تخوض جولة الإعادة سناء أنور برغش «دمنهور».

3 نواب يصارعون من أجل البقاء في قنا

وفى دوائر قنا، خرج معظم النواب ولم يتبقّ سوى 3 نواب يصارعون للاحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية، هم: النائب خالد خلف الله، بدائرة نجع حمادى، إضافة إلى ماجد طوبيا عصام بركات، أما فى أسوان فخرج جميع النواب ويخوض جولة الإعادة نائب وحيد هو يس عبدالصبور محمد، فى دائرة نصر النوبة.