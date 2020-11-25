قبل "لما بنتولد".. تعرف على ترشيحات الدول لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

تم اختيار فيلم لما بنتولد لتمثيل مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، وقبله أعلنت بعض الدول عن ترشيحات أفلامها على أمل الدخول في القائمة النهائية لمنافسات أوسكار، في الدورة رقم 93 والتي ستقام أبريل 2021.. نرصد بعضها في التقرير التالي.

Impetigore

رشحته إندونيسيا لتمثيلها في أوسكار 2021، وهو فيلم رعب من إخراج وتأليف جوكو أنور.. وبطولة ماريسا أنيتا، تارا باسرو، كريستين حكيم وأسمرا أبيجيل.

الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي، وتدور حكايته حول امرأتين لا تحققان نجاحًا كبيرًا في حياة المدينة، وتعودان إلى قريتهما الأصلية.. وتدور بعدها العديد من الأحداث الغريبة".

Two of us

اختارته فرنسا، وهو من إخراج فيليبو مينغيت. وكتبه مينغيتي وماليسون بوفوراسمي وفلورنس فيجنون.

وعرض من قبل ضمن برنامج "ديسكفري" لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

Apples

فيلم كوميدي، اختارته اليونان على أمل الدخول في القائمة النهائية المرشحة لأوسكار. Aplles من إخراج Christos Nikou والذي شارك في تأليفه مع ستافروس رابتس، وبطولة آريس سيرفيتاليس، صوفيا جورجوفاسيلي، آنا كاليزيدو.

روح

يمثل ماليزيا في أوسكار، وهو فيلم رعب، أحداثه تدور في الماضي، ويحكي عن قصة وصول فتاة صغيرة تجلب حوادث غريبة لعائلة فقيرة تعيش في غابة.

روح من إخراج أمير إزوان، وبطولة فرح أحمد، مهيا فرحانة، حارث حازق، وعُرض لأول مرة في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، وعرض أيضا في صيف 2020، في مهرجان Fear East السينمائي في أوديني، إيطاليا.

Wet Season

اختارته سنغافورة لمثيلها في أوسكار 2021، من إخراج وتأليف أنتوني تشين، وبطولة جيا لير كوه، كريستوفر مينج شون لي، شي بن يانج.

عرض بعدد من المهرجانات الدولية، منها تورونتو السينمائي الدولي في 8 سبتمبر 2019، كما عرض في لندن السينمائي الدولي، وسنغافورة السينمائي، وفي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر 2019.

A Sun

من إخراج Chung Mong-hong، والفيلم يعرض تفاصيل الضغوط على أسرة مكونة من أربعة أفراد تابعوا إرسال الابن الأصغر إلى سجن الأحداث.

Hope

يمثل السينما النرويجية، وهو من إخراج ماريا سودال، وبطولة أندريا برين هوفيج، ستيلان سكارسجارد، تيري أولي.

تقييم الفيلم على موقع IMDB يساوي 7.5 من 10.

لما بنتولد

أما الفيلم المصري، من إخراج تامر عزت، وتأليف الراحلة نادين شمس، وبطولة عمرو عابد وأمير عيد، الذي كتب وقام بتلحين الأغاني أيضا.

ومازالت ترشحات الدول مستمرة، وسيتم الكشف عن قائمة مختصرة من 10 أفلام لفئة الأفلام الروائية الدولية في 9 فبراير 2021، بعدها سيتم الإعلان عن المرشحين الخمسة الرسميين في 15 مارس. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوية في الدورة رقم 93 في 25 أبريل 2021.