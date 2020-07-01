أكاديمية "أوسكار" تضم Zack Gottsagen من متلازمة داون بين أعضاءها

اختارت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، الممثل Zack Gottsagen من بين المنضمين حديثا، لعضويتها، ضمن 819 فنانًا.

ويعتبر Zack Gottsagen من أصحاب متلازمة داون، ولد عام 1985، وشارك كممثل في 3 أفلام، أولها عام 2012 من خلال مشاركته في الفيلم القصير Bulletproof.

ثم شارك في فيلم The Peanut Butter Falcon، عام 2019، كما أنه انتهى من تصوير فيلم Best Summer Ever، من إخراج Michael Parks Randa, Lauren Smitelli.

وكان Zack Gottsagen أول واحد من أصحاب متلازمة دوان، يقوم بتقديم جائزة أوسكار، وذلك في الدورة رقم 92، بعدما قدم جائزة فئة أفضل فيلم قصير مع الممثل الأمريكية Shia LaBeouf

يذكر أن الأكاديمية حرصت على تنويع صفوفها. حيث ارتفع مجموع عضويتها إلى 9412 فردا، و45% من الأعضاء الجدد من النساء من 68 دولة.

وقال ديفيد روبن رئيس الأكاديمية في بيان: "يسعد الأكاديمية الترحيب بهؤلاء الزملاء المتميزين في الفنون والعلوم السينمائية"، وأضاف: "لقد تبنينا دائمًا المواهب غير العادية التي تعكس التنوع".

وقال دون هودسون الرئيس التنفيذي للأكاديمية في بيان: "نفخر بالخطوات الكبيرة التي قطعناها في تجاوز أهدافنا الأولية للاندماج، لكننا نعترف بأن الطريق أمامنا طويل".

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أجلت الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

وكانت الدورة السابقة، من حفل أوسكار شديدة التميز، إذ ترشح لجوائزها عدد كبير من المبدعين وكبار نجوم هوليود، وشهدت عددا كبيرا من المفاجآت.