فرد أمن يساعد مسنة للوصول إلى لجنتها والتصويت في إعادة النواب بقنا

تطوّع أحد أفراد قوة تأمين اللجان الانتخابية، في لفتة إنسانية منه، لمساعدة سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها في لجنة السيدات بمدرسة الكلاحين بمركز قفط.

وكانت مديرية أمن قنا، برئاسة اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، رفعت درجة الاستعداد بالمحافظة تزامنا مع قرب موعد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

ونشرت الأجهزة الأمنية الدوريات، ونصبت الكمائن الثابتة والمتحركة بمحيط اللجان والطرق والمحاور المؤدية لها، للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، حفاظا على الأمن العام.

ونسّقت الأجهزة الأمنية، مع الوحدات المحلية على مستوى المراكز، لتوفير مقاعد لكبار السن، وكراسي متحركة بلجان انتخابات مجلس النواب.

وتضم المحافظة 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزا انتخابيا، كما أنّ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات مليونين و34 ألفا و373 مواطنا.

وأوضح محافظ قنا، أنّ جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في قنا، تجري بين 18 مرشحا، و4 مرشحين بالدائرة الأولى لمركز قنا، و4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و6 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبو تشت وفرشوط.

وأكد المحافظ أنّ غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام لمحافظة قنا، تعمل على مدار 24 ساعة، ومتصلة بغرف العمليات بمراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية، لافتا إلى توفير أماكن جلوس لكبار السن ومظلات بالمراكز الانتخابية ومياه للشرب لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

وجرى تكليف رؤساء المدن والقرى، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات، وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.