عمرها 110 سنة.. "أم خميس" تدلي بصوتها في انتخابات النواب بأسوان

بدأ العمل في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، منذ التاسعة صباحا، بلجنة رقم 94 بمدرسة الزويدية الإعدادية، بنجع الزويدية التابع لمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وبعد مرور دقائق معدودة تواجدت سيدة عجوز تجاوز عمرها الـ110 عام، نزلت من "توكتوك" برفقة فردين من عائلتها، لتدلي بصوتها في الانتخابات.

والسيدة هي فاطمة عيسى منصور، تشتهر بـ"أم خميس" بين أهلها بمدينة البصيلية، التى ينتمي لها مرشح مستقبل وطن في جولة الإعادة، ووصلت برفقة ابنها وحفيدها إلى مقر لجنتها الانتخابية رقم 94 مدرسة الزويدية الإعدادية بمدينة البصيلية، ومع وصولها إلى اللجنة بادر رجال الشرطة المعينين لتأمين وتيسير الإجراءات الانتخابية للناخبين، لقديم المساعدة لها، وتوفير كرسى متحرك لتجلس عليه.

وساعدها المستشار المسؤول عن اللجنة، وخرج إليها خارج مقر اللجنة لمساعدتها في اختيار مرشح واحد من المرشحين المتقدمين لجولة الإعادة، خاصة مع ظروفها الصحية والسنية.

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى في أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.