تنسيقية شباب الأحزاب تواصل متابعة إعادة انتخابات النواب: "منتظمة"

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت أمس الإثنين، وتجرى على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا في ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأول لجولة الإعادة، حيث رصدت الغرفة، انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، دون مخالفات انتخابية تذكر، حيث طبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصد متابعو التنسيقية، بعض المخالفات والتي كانت جميعها غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها وفقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك، وكانت متعلقة بكسر بعض المرشحين في بعض الدوائر للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكن الإجراءات التي طبقها القضاة رؤساء اللجان والقائمين علي عملية التأمين من القوات المسلحة والشرطة قد حافظت على الحياد واحترام قواعد الصمت الانتخابي وكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان الانتخابية.

وأغلقت اللجان، في موعدها الساعة 9 مساءً، وتنعقد غرفة العمليات صباح الغد لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى وتصدر الغرفة بياناتها في اليوم الثاني كذلك لإعلان مشاهداتها حول العملية الانتخابية.

وانطلقت أمس الاثنين جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تستمر يومي 23 و24 نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح)، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.