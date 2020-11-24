كبار السن والمعاقون في صدارة المشهد الانتخابي أمام لجان سوهاج

شهدت لجان محافظة سوهاج في اليوم الثاني من عملية التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على صناديق الاقتراع منذ فتحها في التاسعة صباحًا.

وتصدّر كبار السن والسيدات وذوو الاحتياجات الخاصة المشهد أمام صناديق الاقتراع، وحرصوا على المشاركة في اختيار من يمثلهم تحت قُبة البرلمان خلال الفترة القادمة، فيما لم تظهر المشاركة الشبابية واضحة في عمليات التصويت.

وظهرت مشاركة قوية من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات بالقرى خاصة التي ينتمي إليها المرشحين أكثر من المدن، إذ وقف الناخبون في طوابير أمام اللجان انتظارًا للإدلاء بأصواتهم.

وحرص عدد من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المقار الانتخابية على مساعدة كبار السن والمرضى في الوصول للجان والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، فيما وفرت مديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية كراسي متحركة بالمقار الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى في الوصول للجان للإدلاء بأصواتهم.

من جانبه أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، انتظام سير عملية التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وأوضح "الفقي" أن اليوم الأول من الانتخابات مر دون أية معوقات على مستوى جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 1081 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن غرفة العمليات الرئيسية المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس النواب لم تتلق أية بلاغات على مدار اليوم الأول من جولة الإعادة، ووجّه "الفقي" إلى تطهير المقار الانتخابية ومحيطها قبل بدء الانتخابات وتجهيز غُرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كراسي متحركة بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين وناخبات، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و1081 لجنة فرعية.