1081 لجنة تفتح أبوابها لليوم الثاني في انتخابات النواب بسوهاج

فتحت المراكز الانتخابية البالغ عددها 688، و1081 لجنة فرعية، أبوابها أمام 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين وناخبة، لليوم الثاني في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بمحافظة سوهاج.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب في المحافظة 28 مرشحا للفوز بـ14 مقعدا، خصصت للمحافظة في النظام الفردي، في 8 دوائر انتخابية.

وشهد اليوم الأول لعملية التصويت إقبالا ضعيفا من الناخبين خلال ساعات النهار الأولى، وبدأ الاقبال يتزايد خلال ساعات النهار الأخيرة، وسط مشاركة متوسطة من الناخبين في أغلب دوائر المحافظة.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020، برئاسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الثاني لجولة الإعادة.

وأوضح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون معوقات على مستوى جميع اللجان، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة للجان كافة، بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هناك اتصال مستمر مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز لمتابعة الموقف أولا بأول.

قسمت المحافظة إلى 8 دوائر انتخابية، تضم الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم أول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل"، ومخصص لها مقعدين، والثانية بمدينة أخميم، وتضم "أخميم وساقلته"، وخصص لها مقعدين.

أما الدائرة الثالثة ومقرها المراغة، مخصص لها مقعد واحد، والرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة"، ومخصص لها 3 مقاعد، والخامسة ومقرها جرجا، تضم "جرجا، العسيرات"، ومخصص لها مقعدين، والسادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والسابعة، ومقرها البلينا، مخصص لها مقعدين، والثامنة ومقرها مركز دارالسلام، مخصص لها مقعد واحد.