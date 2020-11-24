حملة لغلق المحلات غير المرخصة في دمياط

شنت اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بجهاز تعمير دمياط الجديدة برئاسة المهندس محمد رجب، حملة مشكلة من إدارات التنمية والشؤون القانونية والأمن وتراخيص التشغيل بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير، لتنفيذ قرارات غلق للمحلات التي تعمل دون ترخيص، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاط بالمخالفة، وتم تشميعها وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة، محذرا المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للجهاز، مضيفا أن من يقوم بفض (الشمع) الأحمر سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة ضده.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع الأحياء، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

و شن جهاز تعمير دمياط الجديدة حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحي غير المقننة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وكذلك تحصيل بعض المستحقات المالية المستحقة للجهاز لدى العملاء، وإعطاء مهلة للمصانع أصحاب المديونيات العالية للسداد، تمهيدا لرفع العدادات وفصل المياه في حالة عدم الالتزام.

وأعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز التعمير في دمياط، تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير، والمنوط بها المرور على كافة الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، ما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.