مصادر حكومية تُرجح "عودة البناء" في الأسبوع الأول من ديسمبر

رجحَّت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إعلان الاشتراطات البنائية الجديدة في المحافظات، واستئناف البناء مرة أخرى عقب الحظر الذي دام لفترة تُقارب 6 أشهر، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عرض على المحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاشتراطات البنائية، وأنّه يتبقى خطوتين أخرتين لـ"عودة البناء".

وحسب المصادر، فمجلس الوزراء سيتسلم خلال الأيام القليلة المقبلة، مقترحات وملاحظات المحافظين حول الاشتراطات البنائية، يعقب ذلك صياغة الاشتراطات البنائية في صورتها النهائية.

وأوضحت المصادر، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعرض "الاشتراطات البنائية" بصورتها النهائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم يعقب تلك المناقشات عرض الاشتراطات البنائية على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

وأشارت إلى أنّ الاشتراطات البنائية ستعلن كاملة للرأي العام، والموعد المرجح للعودة هو الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف في تصريحات على هامش اجتماع مجلس المحافظين أمس، عن 9 محتويات رئيسية تضمها الاشتراطات البنائية والتخطيطية، المقرر عرضها قريبا على رئيس الجمهورية، تمهيدا لتطبيقها مع مرحلة انتقالية مقدارها 6 أشهر، والتي تضم ما يلي:

1. صيغة توافقية للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية.

2. ما يجب الالتزام به لاستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية.

3. الارتفاعات المسموح بها، والنسب البنائية، والتنسيق الحضاري.

4. الاستعمالات والتقسيمات المعتمدة.

5. توجد داخل الاشتراطات بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء.

6. تشمل إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء.

7. اشتراطات صلاحية المبنى للإشغال.

8. تحديد وتشكيل لجان الفحص ومسؤولياتها.

9. تنظم الاشتراطات أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط المنظومة وحوكمتها.