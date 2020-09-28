"الحكومة": عودة البناء بالكامل خلال أيام بعد صدور الاشتراطات الجديدة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اشتراطات البناء الجديدة ستكون عامة تطبق في كل المحافظات، كما سيتم تخصيص اشتراطات خاصة في محافظات دون الأخرى، بسبب طبيعة اختلاف طبيعة المحافظات وتركيبها العمراني.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئولتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن قرار وقف البناء كان قرارا تصحيحيا لإعادة تخطيط مصر على أسس علمية وتلافي أخطاء ومشكلات عقود من الأزمنة، وله آثار جانبية تؤثر على بعض الفئات.

وتابع: "فئة عمال البناء تأثرت بشدة، ومن الغد سيكون هناك متنفس لهم حيث سيستطيع صاحب كل رخصة سارية من استكمال البناء حتى الدور الرابع، وهو ما سينشط سوق العمالة والبناء والطوب"، مشددًا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى خدمة المواطنين، إذ يقنن وحداتهم بدلًا من الإزالة الفورية.

وواصل: "أمامنا أسابيع قليلة، وربما أيام قليلة حتى تصدر الاشتراطات الجديدة وعندها ستعاد حركة البناء بالكامل .. فات الكثير ولم يبقَ إلا أيام قليلة".