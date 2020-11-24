الشتاء ينعش أسعار النفط العالمية ليصل لأعلى معدل له منذ مارس الماضي

ارتفعت أسعار النفط خام غرب تكساس الأمريكي، بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، ليسجل 43.59 دولار للبرميل وخام برنت العالمي إلى 46.56 دولار البرميل، وهو أعلى معدل له منذ مارس الماضي.

وانخفضت أسعار النفط منذ مارس الماضي خاصة بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في العالم، واتخاذ العديد من الدول لقرار الغلق الكامل أو الغلق الجزئي، مما أثر علي الطلب علي النفط وزيادة تخمة المعروض بالنسبة للطلب.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية، إن هناك ترقب حاليا في السوق العالمي للنفط بسبب اجتماع منظمة الأوبك، المقرر انعقاده الأسبوع القادم، حيث أنه من المتوقع أن تتخذ المنظمة قرار بتخفيض الإنتاج لأكثر من 12 مليون برميل يوميا.

وأضاف القليوبي، لـ"الوطن"، أن أوروبا تعاني في الوقت الحالي من طقس شديد البرودة بشكل غير متوقع، وتلجأ حاليا إلى تخزين كميات كبيرة من النفط لاستخدامها خلال فترة الشتاء، مما أدى إلى زيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره.

وأشار إلى أنه من الممكن أن ترتفع أسعار النفط في حالة التزام جميع الدول بقرار الأوبك، والأوبك بلس، على أن لا يزيد عن 50 دولار للبرميل، وذلك في حالة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص بالتخفيض، ولكن في حالة رفض أمريكا للقرار ستتراوح أسعار النفط وسط سعر 40 إلى 44 دولار فقط للبرميل.

وأوضح أن زيادة أسعار النفط اليوم ليس له أي علاقة بضرب خزان الوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي أمس، مشيرا إلى أن الهجوم الذي حدث ما هو إلا رسائل تبعث بها إيران الى الدول العربية، بجانب توجيه رسالة للولايات المتحدة للتفاوض معها والجلوس على طاولة المصالحات.