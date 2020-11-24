12 نصيحة لقائدي السيارات لمواجهة الشبورة صباحا

أعلنت غرف عمليات المرور، حالة الطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أمطار أو ظهور شبورة، استعدادا لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة في فصل الشتاء، ما قد يؤدى لانعدام الرؤية خاصة في الفترات التي تزداد فيها الأحوال الجوية سوءًا.

وتقدم الإدارة العامة للمرور عدد من النصائح لقائدي السيارات أثناء القيادة خلال فترة الشبورة، ترصدها "الوطن" في السطور التالية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

طرق التعامل مع القيادة بالشبورة

تنتشر الشبورة الصباحية على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المالية، خاصة السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وإليكم أهم النصائح الواجب اتباعها خلال القيادة في فترة الشبورة:

1. يفضل إذا كان بالإمكان تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية.

2. إضاءة مصابيح السيارة، بحيث يكون النور الأمامي في وضع منخفض.

3. يفضل اختيار أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى يتمكن القادمين من رؤيتك.

4. فتح زجاج السيارة لمنع وجود بخار الماء بداخلها.

5. تخفيض السرعة إلى حد الأمان الذي يسمح لك بالرؤية وليس السرعة القانونية، كي تتمكن من إيقاف السيارة حال حدوث أي خطر.

6. استخدم مساحات السيارة لإزالة أبخرة الماء عن الزجاج الأمامي.

7. يمكنك استخدم أداة التنبيه كل فترة، لتحذير الآخرين إذا كانت الرؤية منعدمة تماما.

8. لا تقف تماما في منطقة الشبورة.

9. إذا اضطررت للتوقف لأي سبب، ابق أقصى يمين الطريق بعيدًا عن الطريق، مع تشغيل الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، ولا تترجل إلى الطريق أنت أو المرافقين معك حتى لا تتعرض للخطر.

10. الشبورة المائية متقطعة، ولا ينبغي تغيير سرعة السيارة.

11. يجب أن تضمن وجود مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، ولا تحاول تخطي السيارات أمامك.

12. عند وجود اعطال أو حوادث يتم الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.