طقس السبت مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. وكثافة في الشبورة المائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد السبت، مائل للحرارة نهارا، حيث إنه هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا، يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 30 22

وادى النطرون 31 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 19

بلطيم 29 22

مطروح 29 20

السلوم 29 20

سيوة 32 19

بورسعيد 29 23

دمياط 30 23

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 20

الإسماعيلية 31 23

السويس 31 23

العريش 30 21

رفح 30 21

راس سدر 33 23

نخل 32 17

نويبع 33 25

طابا 32 22

كاترين 28 16

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 20

بنى سويف 32 23

المنيا 33 23

أسيوط 33 23

سوهاج 34 22

قنا 36 23

الأقصر 37 24

أسوان 38 25