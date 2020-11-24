انطلاق البطولة الثامنة لسباقات الهجن بشرم الشيخ الخميس

يستعد مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ لانطلاق البطولة الثامنة لسباقات الهجن، خلال الفترة من 26 حتى 28 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، إنه من المقرر أن ينطلق السباق بمشاركة أكثر من 600 متسابق، من محافظات القنال، وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد والشرقية والقاهرة ومحافظات الصعيد.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، أن السباق يتضمن 30 شوطًا، وسيجري افتتاح المهرجان بشوط الشيوخ، والذي يتسابق فيه عدد من مشايخ القبائل البدوية بجنوب سيناء والمحافظات المشاركة في السباق.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن هذا السباق يعد رقم 3 لهذا الموسم، ليصل إجمالي عدد السباقات التي جرت على أرض مضمار الهجن بشرم الشيخ 8 سباقات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا سواء على مستوى الأفراد أو الأبل، لتشجيع الهجانة على استمرار رياضة سباقات الهجن.

وأوضح أنه جرى فرض ارتداء الكمامات لجميع المشاركين من الهجانة والتزام إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم، إضافة إلى الرعاية الطبية البيطرية لكافة الأبل المشاركة في السباق، من خلال فحص جميع الهجن التي ستشارك في المهرجان، للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، بالتعاون بين مديرية الصحة بجنوب سيناء، ومعهد بحوث صحة الحيوانات.

وتابع: كما يجري إجراء تحاليل في نهاية السباق للهجن التي ستفوز بالمراكز الأولى في السباق، وأخذ عينات من الدم لتحليلها، والتأكد من عدم تناول أي منشطات، إضافة إلى وضع شرائح ذكية (ميكرو شيب) تحت جلد الهجن المشارك في السباقات، توضح هوية الأبل من خلال رقم الشريحة، وربط الشرائح الذكية بتقنية (GPS)، لمتابعة الجمال خلال السباق، ومعرفة عدد الكيلو مترات التي تقطعها الأبل، لتسهيل تحديد الفائز في السباق.