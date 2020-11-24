صور.. وزير الأوقاف ورئيس الأعلى للإعلام يناقشان استراتيجية بناء الوعي

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لمناقشة وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي بالتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للإعلام.

وذكر بيان صادر عن المجلس، أنّ الاستراتيجية تهدف لتحقيق محاور التنمية المستدامة في المجالات كافة، وتتماشى مع رؤية مصر 2030، وجار تنفيذ بنود الاستراتيجية التي يتم إطلاقها خلال العام المقبل.

وأطلع وزير الأوقاف، كرم جبر على أحدث إصدارات سلسلة "رؤية للنشء" التي تضمنت كتابي "بين الحقيقة والخيال"، و"فكرة في كتاب" بعد النجاح المبهر لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير، و"رؤية" المترجمة التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأهدى الوزير، لرئيس الأعلى للإعلام، درع وزارة الأوقاف ونسخة من كتاب الله، تقديرًا لدوره في نشر الوعي الوطني الرشيد.

من جانبه، أشاد كرم جبر بجهود وزارة الأوقاف، ودعا الوزير لندوة مفتوحة بالمجلس الأعلى للإعلام، الاثنين الموافق 7 ديسمبر المقبل، لاستعراض استراتيجية وزارة الأوقاف في قضايا بناء الوعي المستنير.

وكان جبر أجرى زيارة مماثلة أمس للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والتي أكدت أنّ الوزارة ستطلق العديد من المشروعات والمبادرات، ضمن الاستراتيجية الثقافية الكبرى، التي تعمل عليها الدولة لعام 2021، وذلك في غضون أيام، وتتضمن أنشطة ثقافية وفنية غير مسبوقة، تتماشى مع مختلف الظروف في ظل جائحة كورونا.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعربت الوزيرة خلال لقائها بالكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ترحيبها بمشاركة المجلس في الترويج الإعلامي للاستراتيجية، مؤكدة أهمية دوره في الترويج للمشروعات الثقافية التي تمثلها الدولة، التي تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار كرم جبر، إلى أهمية المبادرات التي ستعلنها الوزارة، قائلا إنّ برامج الوزارة، ستسهم إلى حد كبير، في ترسيخ الوعي، خاصة بين فئات الشباب والمساهمة في التوسع لاكتشاف المبدعين والنابغين، وإحياء الإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ودعم روح الانتماء التي جسدتها مختلف الفنون.