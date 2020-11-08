ميس حمدان تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا غدا

كشفت الفنانة الأدرنية ميس حمدان عن قيامها غدًا بإجراء مسحة جديدة لفيروس كورونا، بعد أن أعلنت عن إصابتها بالفيروس.

وأوضحت ميس لـ"الوطن" أن حالتها الصحية حاليًا جيدة للغاية، وأنها قامت بإجراء مسحة منذ أربعة أيام، وظهرت نتيجتها إيجابية، لافتة إلى أنها تنتظر نتيجة مسحة الغد.

"ميس" شاركت مؤخرًا فى مهرجان الجونة، ومكثت هناك لمدة 3 أيام رفقة شقيقتها مي سليم والتي أجرت مسحة كورونا وظهرت نتيجتها سلبية.

وكانت الفنانة الأردنية، كشفت عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اصحى صح صح يا غبي"، التي تقدمها باللهجة الخليجية، وأضافت لـ"الوطن": "الأغنية من كلمات وألحان الفنان السعودي محمد البدر، وهي تعيدني من جديد للغناء الخليجي، بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات".

وأعلن المنتج نصر محروس، مالك شركة فري ميوزيك، تعاقده مع الفنانة ميس حمدان على توزيع ديچيتال لأغنية خليجية جديدة بعنوان "صح صح"، سيجري طرحها خلال أيام قليلة على القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب".

جدير بالذكر أن أهم أعمال ميس حمدان السينمائية كان مشاركتها في بطولة فيلم "عمر وسلمى" الذي قام بطولته الفنان تامر حسني والفنانة مي عز الدين والفنان القدير الراحل عزت أبو عوف.