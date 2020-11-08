شقيقة ميس حمدان تكشف تطور حالتها بعد إصابتها بكورونا: ربنا يطمنا عليها

طمأنت دانا حمدان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" جمهور الفنانة "ميس حمدان" بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت دانا: "الحمد لله على كل شيء.. ميس بخير وربنا يشفيها وما يوريش أي حد حاجة وحشة أبدا ويطمني عليها.. شكرا لكل اللي سأل واطمن أرجوكم تاخدو بالكم على صحتكم".

وكانت ميس أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، بعد عودتها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة، وأكدت لـ"الوطن"، أنها عزلت نفسها في البيت.

وكانت الفنانة الأردنية ميس حمدان، كشفت عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اصحى صح صح يا غبي"، التي تقدمها باللهجة الخليجية.

وقالت ميس لـ"الوطن": "الأغنية من كلمات وألحان الفنان السعودي محمد البدر، وهي تعيدني من جديد للغناء الخليجي، بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات".

وأضافت أن الموعد النهائي لطرح الأغنية سيكون منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وفي السياق ذاته أعلنت الفنانة نشوى مصطفي عبر "فيس بوك" إصابتها بفيروس كورونا من خلال بوست كتبت فيه "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة عبر فيسبوك وكتبت "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى".

أما الاستايلست ريم العدل، فأعلنت عبر حسابها على فيسبوك، إصابتها بالفيروس، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت أن "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

وأعلنت سارة عبدالرحمن، إصابتها بـ كورونا، بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، حيث كتبت: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وأيضا مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".