إيطاليا تختار فيلم "Notturno" لتمثيلها في أوسكار 2021

اختارت إيطاليا الفيلم الوثائقي "Notturno" للمخرج جيانفرانكو روزي ليكون ممثلها في فئة أفضل فيلم روائي دولي، في دورة الأوسكار التي تحمل رقم 93 والتي ستقام في أبريل 2021.

فيلم "Notturno"، تم اختياره من قائمة تضم 25 فيلما، من قبل لجنة عقدت من قبل جمعية الأفلام السينمائية الإيطالية.

والفيلم عرض في مهرجان البندقية السينمائي وبعدها في عدد كبير من المهرجانات الدولية الكبرى الأخرى، بما في ذلك تورنتو ونيويورك.

وتم اختيار الفيلم بعد منافسة قوية ضمت أحدث أفلام صوفيا لورين "The Life Ahead الذي أخرجه إدواردو بونتي، وماتيو جاروني، بالإضافة إلى فيلم "Pinocchio" ، بطولة روبرتو بينيني، وغيرها.

Notturno مدته ساعة و40 دقيقة، وكتبه مخرجه جيانفرانكو روزي، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 5.3 من 10.

مخرج الفيلم جيانفرانكو روزي، ولد عام 1964، أخرج 7 أفلام وثائقي بالإضافة إلى فيلم قصير.

أول أفلام "روزي" Boatman عام 1996، وبعدها أخرج فيلمه القصير Afterwords عام 2001، ثم أخرج الوثائقي Below Sea Level عام 2008، ثم El Sicario, Room 164 عام 2010.

وفي عام 2012 أخرج الوثائقي القصير Tanti futuri possibili Con Renato Nicolini، وبعدها أخرج Sacro Gra، وFire at Sea.

وترشح جيانفرانكو روزي لعدد من الجوائز، أبرزها ترشحه لجائزة أوسكار عام 2017 في فئة أفضل فيلم وثائقي عن إخراجه Fuocoammare.

وحصد "روزي" 4 جوائز من مهرجان برلين السينمائي الدولي، آخرها عام 2016، بعدما تسلم جائزة الدب الذهبي عن إخراجه فيلم Fuocoammare.

كما حصد جيانفرانكو روزي، جائزة الفيلم الأوروبي عن إخراجه عام 2016، وترشح لمهرجات صندانس السينمائي عن إخراجه Boatman.. كما أن له الكثير من المشاركات في مهرجان فينيسيا السينمائي.

وسوف تقام دورة أوسكار التي تحمل رقم 93، في 25 أبريل 2021، وذلك بعدما تم تأجيل الحفل الذي كان يقام في فبراير من كل عام.