فرنسا تختار فيلم Two of us لتمثيلها في أوسكار 2021

اختارت فرنسا فيلم Two of us من إخراج فيليبو مينغيتي ليكون ممثلها في فئة أفضل فيلم روائي دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار التي تحمل رقم 93 والتي ستقام في أبريل 2021.

تم اختيار "Two of Us" بعد منافسة مع الأفلام الفرنسية "DNA" وهو من إخراج Maiwenn، وفيلم "Summer 85" لفرانسوا أوزون، وفيلم Cuties من إخراج مأمونة دوكوري وديني شوبمان، وهي الأفلام التي كانت ضمن القائمة المختصرة.

أقام فيلم Two of Us عرضه العالمي الأول كجزء من برنامج "ديسكفري" لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي.. بحسب موقع Variety.

الفيلم كتبه مينغيتي وماليسون بوفوراسمي وفلورنس فيجنون. من إنتاج Paprika Films وTarantula Luxembourg وArtémis.

ومخرج فيلم Two of us فيليبو مينغيتي، أخرج فيلمه الوثائقي الأول Maistrac: lavorare in Cantiere عام 2009، وبعدها أخرج الفيلم القصير L'intruso عام 2012، وفي نفس العام أخرج الفيلم القصير Undici، وفي عام 2018 أخرج La bête، ويعتبر فيلم Two of us، فيلمه الروائي الطويل الأول.

وكتب فيليبو مينغيتي، جميع أفلامه التي قام بإخراجها، بالإضافة لكتابته قصة فيلم Imago mortis عام 2009.

ضمت لجنة الأوسكار الفرنسية والتي اختارت الفيلم كل من المنتج آن دومينيك توسان، مارك دو بونتافيس جولييت شراميك، وكارول باراتون ورئيس مهرجان كان السينمائي تييري فريمو، وصانعي الأفلام ماتي ديوب وأوليفييه ناكاش، وغيرهم.

والعام الماضي اختارت فرنسا فيلم Les Miserables من إخراج لادي لي، وبطولة داميان بونارد ، أليكسيس مانينتي ، جبريل زونجا، وتم وصول الفيلم إلى اختيارات أوسكار النهائية لكنه لم يحصدها.

وآخر مرة حصدت فيها فرنسا جائزة أوسكار كانت عام 1993، بفيلم Indochine الذي أخرجه Régis Wargnier وبطولة كاثرين دونوف ، فنسنت بيريز ، لينه دان فام.

وقبل فرنسا رشحت بعض الدول أفلامها، على أمل الدخول في القائمة النهائية لمنافسات أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.

ورشحت اليونان الفيلم الكوميدي "Apples"، ورشحت إندونسيسا فيلم Impetigore، واختارت ماليزيا فيلم روح.