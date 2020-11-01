أوسكار وجولدن جلوب عن الراحل شون كونري: كان أسطورة

رحيله أمس كان له كبير الأثر على عشاق السينما، تحديدا جمهور سلسلة أفلام جيمس بوند، حيث كان شون كونري أول بطالها، نعاه عشاقه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عنه كبرى المؤسسات الفنية بينها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، رابطة هولييود للصحافة الأجنبية، وغيرها من كبرى المؤسسات الفنية وشركات الإنتاج.

كتبت صفحة The academy، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التابعة لأكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة والمسؤولة عن توزيع جوائز أوسكار: "نكرم ممثلًا أسطوريًا، كان أدائه فريد في فيلم The Untouchables والذي حصد عنه جائزة أوسكار، ودوره في سلسلة جيمس بوند، شون كونري ترك بصمة لا تمحى على مجتمع أفلامنا وحياتنا".

فيما نشر موقع جولدن جلوب عن شون، وذكر الجوائز والتكريمات التي حصدها، بينها Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرًا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه، وأيضا حصوله على وسام جوقة الشرف وقائد الفنون والآداب من الأكاديمية الفرنسية.

بالإضافة إلى دكتوراه فخرية في الآداب من جامعة سانت أندروز وجامعة هيريوت وات، وجائزة إنجاز مدى الحياة من الأكاديمية البريطانية وغيرها.

وجاء في صفحة الـ "جولدن جلوب"، أن شون، كان يعيش في فقر، وبدأ حياته بائع ألبان، حتى دخل عالم السينما وقدم 6 أفلام في سلسلة جيس بوند، والتي لاقت شديد النجاح.

فيما نشرت الصفحة الرسمية لأفلام جيمس بوند على فيس بوك: "أول ممثل يلعب دور جيمس بوند على الشاشة، في فيلم Dr. No عام 1962".

وذكرت صفحة جيمس بوند أيضا، أن المنتجان مايكل ج.ويلسون وباربرا بروكلي عبرا عن حزنهما بقولهما: "لقد دمرنا نبأ وفاة السير شون كونري، كان وسيظل يُذكر دائمًا على أنه جيمس بوند الأصلي ودوره لا يُمحى في تاريخ، لقد أحدث ثورة في عالم الأفلام، من خلال أداءه الشجاع والبارع، وكان ذو شخصية كاريزمية. إنه بلا شك مسؤول إلى حد كبير عن نجاح سلسلة الأفلام وسنكون ممتنين له إلى الأبد".