فيديو.. محمد المجذوب يطرح أغنيته الجديدة "الحب الحب"

طرح الفنان محمّد المجذوب، أغنية جديدة تحمل عنوان "الحب الحب" من إنتاج شركة"Universal Music MENA".

"الحبّ الحبّ" أغنية إيقاعيّة رومانسيّة يتوجّه من خلالها محمّد المجذوب إلى الحبيبة مُعبّراً لها عن حبّه الكبير وإحساسه الصادق ومُترجماً بأجمل الكلمات عنوان العمل.

أغنية "الحب الحب" من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع فادي جيجي، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المُخرج كفاح بلّاني الذي تعاون معه محمّد للمرّة الأولى.

وعن أغنية "الحبّ الحبّ" قال محمّد المجذوب في تصريحات صحفية، "هذه الأغنية عزيزة جداً على قلبي، سعيت لطرحها في هذا التوقيت بالذات بهدف إهدائها للجمهور في ظلّ هذه الظروف الصعبة جداً التي يمرّ بها العالم أجمع".

وتابع: أردت التواصل مع الناس بلغة موسيقيّة فيها الكثير من الإيجابيّة، وسعيد جداً بالتعاون مُجدّداً مع الكاتبة حياة إسبر والمُلحّن فضل سليمان بعد أن حقّقنا سوياً نجاحات كبيرة في مراحل سابقة.

أمّا عن العمل المُصوّر على طريقة فيديو كليب، عبّر محمّد المجذوب عن فرحته بتعاونه الأوّل مع المخرج كفاح بلّاني، وأشاد بأجواء كواليس العمل التي كانت مُميّزة ومُريحة جداً على الرغم من تأجيل التصوير لمرّات عديدة بسبب التوجيهات المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وختم محمد المجذوب كلامه قائلًا : أتمنّى أن تلامس هذه الأغنية مشاعر الناس في وقت هم بأمسّ الحاجة لجرعة من الفرح وكثير من الحب.

يُذكر أنّ أغنية "الحبّ الحبّ" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الكليب فعلى قناة محمد المجذوب الخاصّة على موقع VEVO.