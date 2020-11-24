"عمليات الأحزاب" تشيد بجولة الإعادة: تصويت منتظم وإقبال جيد

أشادت غرف عمليات الأحزاب، بأجواء جولة الاعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكّدة سير العملية الانتخابية في يومي الإعادة بصورة منتظمة، وبحضور جيد من الناخبين.

ودفعت الأحزاب مندوبيها لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وانطلقت جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في دوائر 13 محافظة هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

من جهتها، تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومي الانتخابات، في 13 محافظة التي تجرى بها، وذلك من خلال 1400 متابع، حيث رصدت الغرفة، انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، دون مخالفات انتخابية تذكر.

وأكّد متابعو التنسيقية، أنَّ القضاة رؤساء اللجان الانتخابية، طبقوا قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأشاروا إلى أنَّه تمّ رصد بعض المخالفات والتي كانت جميعها غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها وفقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك، وكانت متعلقة بكسر بعض المرشحين في بعض الدوائر للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكن الإجراءات التي طبقها القضاة رؤساء اللجان والقائمين علي عملية التأمين من القوات المسلحة والشرطة قد حافظت على الحياد واحترام قواعد الصمت الانتخابي وكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان الانتخابية.

كما رصدت الفرق التابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى، وكذلك انتظام فتح اللجان في تمام الساعة 9 صباحًا.

وفي السياق ذاته، انعقدت غرف العمليات التي شكلها حزب "مستقبل وطن" لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، على مدار يومي التصويت، برئاسة النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة.

ورصدت الغرفة، تفقد اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة عدداً من اللجان الانتخابية للإطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية خارج لجان الاقتراع، مشيرة إلى انتظام فتح باب اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية فى مواجهة فيروس كورونا وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم أمام وداخل اللجان.

وأوضحت الغرفة أنَّ التصويت بدأ وسط هدوء نسبي أمام اللجان خلال الساعة الأولى، ثم توافد الناخبين أمام اللجان بكثافة فى ساعات الظهيرة.

كما أكّدت غرف عمليات حزب الشعب الجمهوري، انتظام سير العملية الانتخابية والتي انطلقت في مواعيدها المحددة، وعدم وجود أي تعطل في اللجان، إضافة إلى الالتزام باتخاذ كل المحافظات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم اللجان، وتوفير جميع الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما رصدت، زيادة نسبة الإقبال في قرى شرق وغرب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، باليوم الثاني للانتخابات، وكذلك وجود إقبال كبير من السيدات على اللجان الانتخابية بمحافظة بني سويف.