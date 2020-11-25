مي عبدالحميد: 131 ألف مواطن سددوا جدية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بيع نحو 340 ألف كراسة شروط من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية حتى مساء أمس، لافتة خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هناك 131 ألف مواطن سددوا بالفعل مقدمات الحجز حتى الآن، مشيرة إلى أن رفع المستندات على منصة الصندوق تعد أهم خطوة لاكتمال خطوات التقديم.

مي عبدالحميد: 131 ألف مواطن دفعوا مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم نشر فيديوهين جديدين عبر القنوات الرسمية للصندوق في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، وجاء الفيديو الأول عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل(https://youtu.be/uwdYlZ92v58)، والفيديو الثاني عن الطرح الجديد لوحدات متوسطي الدخل (https://youtu.be/lG8bQYJYoiE)، وبهما معلومات شاملة مثل أماكن الطرح والأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، والأقساط المطلوبة، بالإضافة إلى حدود الدخل وطرق التقديم، والدعم المقدم من الدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يجعلهما بمثابة ملخص مرئي لكراسة الشروط، وذلك بجانب الفيديو الذى سبق نشره عن كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، واحتوى الفيديو على مثال عملي لتسهيل فهم الأسلوب المُتبع في حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، حيث يختلف الأمر من إعلان لآخر، ووفقًا لشروط محددة تم إيضاحها من خلال الفيديو، والذي يمكن مشاهدته من خلال الرابط التالي (https://youtu.be/j7Rmb68ehjY).

الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وأوضحت، أنه لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.