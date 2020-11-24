التضامن تدعم "عزيزة" بـ2000 جنيه شهريا وتعيد أبنائها إلى التعليم

وجّهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم دعم شهري للسيدة عزيزة تبلغ قيمته 2000 جنيه، إضافة إلى تحمل مصروفات تعليم ابنتها إسراء التي تبلغ من العمر 7 أعوام، وتوفير تدريب مهني لابنها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببحث حالة السيدة "عزيزة محمد مجدي" من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية، والتي تبلغ من العمر 38 عاما، وتعاني من مرض داء الفيل، إذ يزيد وزنها على 300 كجم، بعد استغاثتها المنشورة في الصفحة الأولى من عدد "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، تحت عنوان "عزيزة 300 كيلو بسبب داء الفيل: نفسي الدولة تساعدني أعدي المحنة".

تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة وأبنائها

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، ترميم منزل السيدة عزيزة وتأثيثه كاملا، وتقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة وأبنائها، موجّهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضى داء الفيل.

وكانت "الوطن" نشرت قصة ربة منزل تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.

عزيزة محمد مجدي، ربة منزل، دار بها الزمن وحطت رحالها في محطة "الشقيانين".. ومات زوجها الذي كان يعمل باليومية، منذ 6 سنوات في حادث قطار، فحزنت عليه حزنًا شديدًا حتى أنّها استيقظت بعد حزنها في أحد الأيام لتجد نفسها، وقد شعرت ببعض الآلام، فذهبت للطبيب لتطمئن على نفسها وفاجأها الطبيب بقوله: "دي جلطة وفيه عرق في رجلك بيسحب ميّة من جسمك وانتي مصابة بداء الفيل".

"عزيزة" ابنة مركز الباجور بالمنوفية، فتاة في عز شبابها، تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، قضت الـ6 سنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، لكن الظروف المالية اضطرتها للخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس في منزل عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، واتخذت هي وابناها الاثنان من الأرض فراشًا لهم.